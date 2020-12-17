داعية: الشائعة يطلقها الخبثاء ويروجها الجهلاء ويصدقها الأغبياء (فيديو)



وتابع "نجم"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الشخص الذي ينقل الشائعة يرددها دون التعمق او التفكير فيها، معقبًا: "اللي بينقل الشائعة مش بيمررها على عقله، لو مررها على عقله مش هيقولها".



وأشار إلى أن الشائعة يطلقها الخبثاء، ويروجها الجهلاء، ويصدقها الأغبياء، معقبًا: "الشائعة مصيبة كبرى"، لافتَا إلى أن السيدة عائشة بكت كثيرًا حتى جفت الدموع من عينها، بعد حادثة الافك التي أطلقها زعيم المنافقين عبد الله بن أبي سلول ولفت إلى أن الوحي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، واكد براءة السيدة عائشة في قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.



قال الدكتور سيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الشائعات قد تخرب البيوت، او إلى القطعية مع الاصدقاء، ولذلك هناك ضرورة للحرص على نقل أي معلومة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا بعد التحقق والتأكد منها حتى يساهم المسلم في نشر الشائعات.