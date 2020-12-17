داعية: صلة الرحم لا تتحقق بالرسائل على الفيس بوك (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور سيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا سليمان عندما تعلم لغة الطيور، شكر الله على نعمه في تعليم هذه اللغة، ولذلك يجب التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي على أنه احد نعم الله في الكون.

وتابع "نجم"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه كان سعيد جدًا عندما ساعده الفيس بوك في التواصل مع أصدقائه الدراسة، واصدقاء الجيش، وهذا من إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن كل إنسان مسؤول عما يكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد على ضرورة توخي الحذر في نشر أي شائعة سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن صلة الرحم أمر الله بها عز وجل، وهذا الأمر لا يتحقق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

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