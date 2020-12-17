في مباراة مثيرة.. التعادل يحسم قمة الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري

تعادل الزمالك مع مضيفه بيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى وأحمد فتوح وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وحميد أحداد وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .





وبدأت المباراة حماسية من جانب الفريقين وهجمات سريعة من بيراميدز من جانبي الملعب خاصة من الناحية اليسرى لكنها لم تشكل خطورة على مرمى أبوجبل .





ومر الزمالك بهجمة عن طريق مصطفى محمد لكنه كان في وضعية تسلل في الدقيقة الثالثة بعدها حاول الزمالك اللعب من عمق الملعب والجانبين وخاصة من الجانب الأيمن عن طريق حازم وبن شرقي لكنها لم تشكل خطورة أيضا على مرمى بيراميدز .





ومرر بيراميدز كرة عرضية وصلت في النهاية لتراوري الذي حولها في المرمى لكنه كان في وضعية تسلل .





وانطلق طارق حامد في عمق الملعب وتعرض لعرقلة ليشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه محمود حماده لاعب بيراميدز في الدقيقة 11 من عمر المباراة .





واعتمد الزمالك في هجماته على انطلاقات الأطراف وعرضية أرضية من زيزو يتصدى لها اكرامي قبل أن تصل الى مصطفى محمد في الدقيقة 15 من عمر المباراة .





ومر حازم إمام من مدافع بيراميدز ويرسلها عرضية لكنها تصل لإكرامي في الدقيقة 17 .





ويحصل الزمالك على ركنية ينفذها بن شرقي ويتصدى لها دفاع بيراميدز ثم عرضية أخرى من بن شرقي يرسلها داخل منطقة الجزاء يتصدى لها إكرامي ويحصل على خطأ بعد ذلك في الدقيقة 20 من عمر المباراة .





وسيطر الزمالك على منطقة وسط الملعب وانطلاقة من الجانب الأيسر للزمالك تصل في النهاية لحميد أحداد يسددها أرضية لكنها سهلة في يد إكرامي .





وفرصة للزمالك بعد عرضية من حازم امام أخطأ علي جبر في التعامل معها تصل عند مصطفى محمد يسددها أرضية يتصدى لها إكرامي ويخرجها إلى ركنية في الدقيقة 25 مرت بدون خطورة .





ويتبادل بيراميدز مع الزمالك السيطرة على مجريات اللعب في وسط الملعب ويحاول بعرضية من الجانب الأيسر لكنها تمر لركنية بعدها عرضية جديدة يحاول عليها أنطوي برأسية لكنها تمر بجوار القائم في الدقيقة 30 من عمر المباراة .





وتستمر محاولات الفريقين وخاصة من جانبي الملعب ومحاولة إرسال عرضيات داخل المنطقة لكنها لم تشكل خطورة حقيقية على كلا المرميين .





وحاول بيراميدز من جديد عن طريق الجبهة اليسرى وأرسلها طارق طه عرضية شتتها الونش بعيدا عن الخطورة في الدقيقة 37 من عمر المباراة.





ويحصل الزمالك على ركلة حرة بوسط الملعب يتم إرسالها طولية في المنطقة لكنها تصل لإكرامي بسهولة في الدقيقة 41 من عمر المباراة .





ويحصل بيراميدز على ركلة حرة على حدود المنطقة يرسلها السعيد داخل المنطقة ويشتتها دفاع الزمالك بعيدا في الدقيقة 44 من عمر المباراة.





وتزداد سخونة الشوط الأول في لحظاته الأخيرة ويحتسب الحكم دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع ويمر الزمالك بعرضية من الجانب الأيمن وتصل لأحداد ويتعرض لإعاقة داخل المنطقة لكن الحكم يأمر باستئناف اللعب بعدها ترتد بكرة خاطفة لبيراميدز يحصل على ركلة حرة على الجانب الأيمن للمنطقة يحولها طارق طه بكرة عرضية يلمسها أبوجبل وترتطم بالقائم الأيمن ثم يشتتها الدفاع بعيدا عن الخطورة ومعها يطلق الحكم صافرته معلنا نهاية الشوط بتعادل الفريقين بدون أهداف .





وفي الشوط الثاني شارك الفريق بنفس التشكيل الأساسي وحاول بيراميدز مبكرا وتسديدة من جون انطوي لكنها مرت بعيدا عن المرمى في الدقيقة 47 من عمر المباراة .





ويمرر فرجاني كرة طولية رائعة لحازم إمام تصل بعدها لزيزو يرسلها عرضية لكن يشتتها الدفاع بعدها يرسل فرجاني طولية جديدة داخل المنطقة يحاول عليها مصطفى محمد لكن يخرجها الدفاع لركنية في الدقيقة 49 مرت بدون خطورة .





ويعود فرجاني ليرسل كراته الطولية الرائعة خلف الدفاعات وكادت أن تضع زيزو في وضعية انفراد بالمرمى لكن يخرج إكرامي خارج المنطقة وشتتها برأسة ليفسد الخطورة في الدقيقة 51 من عمر المباراة .





ويستمر ضغط الزمالك وتصل الكرة داخل المنطقة يرجعها مصطفى محمد برأسية لحميد احداد لكنها مرت بدون خطورة وشتتها الدفاع .





وحاول الزمالك بعرضية من الجانب الأيمن لكنها تصل لإكرامي سهلة بدون خطورة ويرد بيراميدز بمرتدة خاطفة تصل عرضية من الجانب الأيمن تمر عرضية يحاول عليها أبوجبل ويبعدها تصل للسعيد داخل المنطقة يحاول المراوغة لكن يشتتها الدفاع بعيدا عن الخطورة في الدقيقة 58 من عمر المباراة .





ودفع الجهاز الفني للزمالك بشيكابالا بدلا من زيزو في الدقيقة 62 من عمر المباراة على أمل زيادة الفاعلية الهجومية للفريق كما دفاع بيراميدز بأحمد الشيخ بدلا من محمود حماده .





وضغط بيراميدز وحاول بكرة عرضية من الجانب الأيسر مرت من الدفاع وحولها الشيخ بقدمه في المرمى بالزاوية اليمنى لأبوجبل معلنا تقدم بيراميدز بهدف دون رد في الدقيقة 68 من عمر المباراة .





واستقبل احداد كرة من الجانب الأيسر وتوغل في دفاعات بيراميدز وانفرد بالمرمى ليسددها يسارية لكنها تمر بجوار القائم الأيمن لإكرامي في الدقيقة 71 من عمر المباراة .





ودفع الجهاز الفني بمحمد أوناجم بدلا من حميد أحداد في الدقيقة 72 من عمر المباراة لتزداد الفاعلية الهجومية للفريق على أمل تعديل النتيجة .





وينطلق أوناجم من الجانب الأيمن ويرسلها عرضية متقنة يحولها مصطفى محمد بوجه القدم يحاول عليها إكرامي لكنها تسكن الشباك معلنا تعادل الزمالك بهدف لكل فريق في الدقيقة 74 من عمر المباراة .





واستمر ضغط الزمالك بعد هدف التعادل وهجمة مرتدة خاطفة صنعها شيكابالا لتصل لأوناجم الذي انطلق في الدفاع وانفرد بالمرمى ليحاول تسديدها من فوق إكرامي لكن الحارس خرج وأبعد الكرة قبل تسديدها لينقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 77 من عمر المباراة .





وحاول بيراميدز بتسديدة من أحمد توفيق لكنها مرت بجوار القائم بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب .





وتسديدة قوية من بن شرقي تصطدم باحد مدافعي بيراميدز وتخرج أعلى مرمى إكرامي الى خارج الملعب تصبح ركنية للزمالك في الدقيقة 84 من عمر المباراة .





ويمر فتوح من الجانب الأيسر يرسلها عرضية متقنة ليمررها مصطفى محمد لفرجاني القادم من الخلف بتسديدة رائعة يطير عليها إكرامي ويبعدها لركنية ويبعد الكرة عن الشباك في الدقيقة 88 من عمر المباراة .





ويرد بيراميدز بهجمة من عمق الملعب ويسددها السعيد لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لأبوجبل .





وتقترب المباراة من نهايتها وسط محاولات من الزمالك في اللحظات الأخيرة ويحتسب الحكم 4 دقائق كوقت بدل ضائع ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة بعد توغل من بن شرقي وعرقلة على خط المنطقة يسددها شيكابالا لكنها تمر بعيدا عن المرمى .





وحاول بيراميدز من الجانب الأيسر لكن بدون خطورة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .



