نتيجة كلية الشرطة 2020 رابط رسمي.. استعلم الان عن نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة 2020

نتيجة كلية الشرطة 2020 | ننشر لكم نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة 2020 حيث يمكنكم الآن الاستعلام عن عن نتائج كلية الشرطة 2020 بالرقم القومي.

رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2020





للاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة للعام الدراسي 2020 - 2021 عن طريق الموقع الرسمي الخاص بأكاديمية الشرطة من هنــــــــــــا .





خطوات الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2020





1- إدخال البيانات الخاصة بالطالب من الاسم الأول وكذلك الاسم الأخير للطالب





2- إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم



