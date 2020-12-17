متحدث منتخب الشباب: بيانات الكاف حول مسحات كورونا للاعبين "غير مفهومة"

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قال وليد ماهر، المتحدث باسم منتخب الشباب لكرة القدم،: "الكاف أبلغونا بمجرد وصول اللاعبين الإضافيين بإيجابية مسحة إثنين آخرين".



وتابع "ماهر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"،: "حتى مساء أمس كانت بيانات الكاف تؤكد أنه لا يوجد إصابات جديدة بين لاعبي المنتخب"، مؤكدًا أن هناك أمر غير مفهوم في بيانات الكاف حول نتائج مسحات لاعبي المنتخب.



وأشار إلى أن اللجنة الطبية المسؤولة بدورة شمال إفريقيا لديها تخبط في القرارات الصادرة منها بشأن صحة لاعبينا، موضحًا أن اللجنة الطبية بالكاف واتحاد شمال إفريقيا هي المسئولة عن إجراء المسحات لاعبي المنتخبات المشاركة.



وأكد أن الكاف يرفض اعتماد قائمة المنتخب بـ14 لاعب لخوض المباراتين المتبقيتين، متابعًا: "منتخبنا الوطني من المرشحين للفوز بالبطولة أو الوصول ضمن أفضل فريقين"، لافتًا إلى أن الاتحاد الإفريقي لا يبدي مرونة في اعتماد قائمة منتخب مصر بـ14 لاعب.

