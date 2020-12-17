يوم علمى عن اضطرابات التبول للأطفال بجامعة المنصورة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:19 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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نظمت وحدة أمراض كلى الأطفال بقسم طب الأطفال بكلية الطب بجامعة المنصورة" اليوم العلمى لوحدة أمراض الكلى" بقاعة الدكتور المهدى البسوسى بمستشفى الأطفال الجامعى فى ظل اتخاذ الإجراءات الأحترازية والتباعد الاجتماعى.
 
بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور عمرو سرحان أستاذ طب الاطفال وعميد كلية الطب الأسبق، الدكتور هشام عبد الهادى رئيس قسم الأطفال، الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال، الدكتور ايمن حماد رئيس وحدة أمراض الكلى، والعديد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم طب الأطفال.
 
يعد هذا اليوم العلمى الأول فى إطار سلسلة الفعاليات والمحاضرات العلمية التى سيتم عقدها بشكل دورى كل شهرين بهدف التعليم الطبي المستمر وتدريب شباب أطباء الأطفال فى الجامعة ومستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى على كيفية التعامل مع الأمراض الشائعة التى تخص أمراض الكلى.
 
تناول اليوم العلمى مناقشة مشاكل التبول فى الأطفال واشهرهم التبول الااردى للأطفال من خلال ٣ محاضرات علمية.
 
المحاضرة الأولى قدمها الدكتور عمرو سرحان وتضمنت نظرة عامة لطريقة عمل الجهاز البولى وطريقة التحكم فى البول.

المحاضرة الثانية قدمتها الدكتورة مى شوقي وتضمنت التبول الاارادى الأولى فى الأطفال وهو النوع الشائع فى اضطرابات التبول فى الأطفال وشملت المحاضرة الأعراض وطرق التشخيص وكيفية العلاج
المحاضرة الثالثة قام بالقائها الدكتور عمرو سرحان وتشمل اضطرابات التبول فى الأطفال الناتجة عن الاضطرابات الناتجة عن بعض الأمراض التى قد تصيب الجهاز العصبي التى يمكن أن تؤثر فى التحكم التبول لدى الأطفال.

ترأس الجلسات والمناقشة الدكتور أشرف عبد الباسط أستاذ طب الأطفال ورئيس الجامعة، الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال.
يوم علمى عن اضطرابات التبول للأطفال بجامعة المنصورة
يوم علمى عن اضطرابات التبول للأطفال بجامعة المنصورة
يوم علمى عن اضطرابات التبول للأطفال بجامعة المنصورة
يوم علمى عن اضطرابات التبول للأطفال بجامعة المنصورة
يوم علمى عن اضطرابات التبول للأطفال بجامعة المنصورة
يوم علمى عن اضطرابات التبول للأطفال بجامعة المنصورة
يوم علمى عن اضطرابات التبول للأطفال بجامعة المنصورة
يوم علمى عن اضطرابات التبول للأطفال بجامعة المنصورة
يوم علمى عن اضطرابات التبول للأطفال بجامعة المنصورة
يوم علمى عن اضطرابات التبول للأطفال بجامعة المنصورة

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