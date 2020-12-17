كيف أثرت الضربات الأمنية المصرية للإخوان على التنظيم بالعالم؟

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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لعل نجاح ضربات الأمن المصري ضد جماعة الإخوان الإرهابية، ساهمت في كشف فساد التنظيم وخطره بالعالم، بفضل القوات المسلحة والشرطة.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تأثير الضربات الأمنية المصرية للإخوان على خطر التنظيم بالعالم.

القضاء على التنظيم:
نجحت الضربات الموجعة التي قادتها القوات المسلحة والشرطة والقضاء ضد جماعة الإخوان الإرهابية في القضاء على التنظيم كهيكل.

تخبط التنظيم:
كما نجحت الأجهزة الأمنية في كشف المخطط العبثي الإخواني، الذي دبت فيه حالة التخبط والانهيار، خاصةً بعد نجاح المؤسسات الأمنية المصرية في الإيقاع برأس الأفعى محمود عزت.

ملاحقة الإخوان:
وأصبحت كافة قيادات الجماعة إما ملاحقة بتهم تورط فيها التنظيم، أو آخرين هاربين بالخارج فقدوا ثقة من تبقى من إخوان بالخارج.

وتواصل أجهزة الأمن المصرية توجيه ضرباتها ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وتحديدا أباطرة اقتصادها الخفي الممول للعمليات والكيانات الإرهابية.

وتتحرى جهات التحقيق عن علاقة 7 شخصيات بإمبراطورية الإخوان الاقتصادية، التي تدعم الكيانات الإرهابية، وذلك بعد ضبط 4 رجال أعمال بنفس التهمة في وقت سابق.

وتأتي هذه التحركات وفقا لاعترافات نائب مرشد الإخوان محمود عزت، التي قادت إلى كشف خيوط أخرى كانت مستترة حول الشريان الاقتصادي لها.

وتمكنت أجهزة الأمن المصرية عبر تعقب دافعي أموال مقرات إقامة نائب مرشد الإخوان التي كان يختبئ فيها، من التوصل إلى عدد من المتهمين الذين قادوا الأجهزة الأمنية إلى قائمة من رجال الأعمال، بعضهم معروف وآخرين غير معروفين للعامة.

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