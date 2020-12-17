وزير الاتصالات: 3 مليار جنيه لميكنة 73 مستشفى جامعي

Advertisements

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن أن هناك خطة لتطوير وميكنة كل المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة الصحة، موضحا أنه عرض خطة التطوير أمس على رئيس الوزراء خلال اجتماعهم.



وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن خطة ميكنة المستشفيات الجامعية سيبدأ تنفيذها خلال الربع الأول من 2021، وستكون على عدة مراحل، حيث ستشمل المرحلة الأولة ميكنة وتطوير 73 مستشفى.



وأضاف وزير الاتصالات، أن تنفيذ المشروع يستغرق نحو 15 شهر، وميزانية تطوير أول 73 مستشفى ستصل إلى 3 مليار جنيه.

