تفاصيل القبض على مدير مبيعات بالدقهلية لإتجارة في النقد الأجنبي



تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواءمصطفى كمال مدير مباحث المديرية بورود المحضر رقم 3 أحوال لمركز شرطة تمي الأمديد من الادارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة شرق الدلتا يتضمن ضبط المدعو رامي محمد أحمد حافظ 31 سنة مدير مبيعات، ومقيم قرية أبو داوود السباخ دائرة مركز تمي الأمديد لاتجاره في النقد الاجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيه تحويلات مالية بالدولار الأمريكي علي حسابه الشخصي بالبنك الأهلي المصري "فرع المنصورة" من شركة (LINE BLUS CORBORATION) بكوريا الجنوبية قيمة دعاية إعلانية يقوم بنشرها علي شبكة الأنترنت لصالح شركات مختلفة، مخالفا بذلك أحكام القانون رقم ١٩٤ ٢٠٢٠ المنظم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الاجنبي.



بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة قيد المحضر برقم ٣٤٧٨٢٠٢٠ إدارة مركز تمي الأمديد، وجاري العرض على النيابة العامة.

تمكن ضباط مباحث تمى الأمديد من ضبط مدير مبيعات لإتجاره فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.