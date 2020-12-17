"عبد اللطيف" عميدًا لسياحة وفنادق المنصورة.. ننشر سيرته الذاتية



كما شارك في الإشراف على ترميم كل من مسجد الناصر محمد بن قلاوون بشارع المعز مع البعثة الألمانية بالقاهرة وكذلك مسجد أبو بكر مزهر بشارع المعز أيضا وذلك مع البعثة البولندية بالقاهرة عام 1992م وأعمال الحفائــر الخاصة بتجهيز المحكي التاريخي بقلعة صلاح الدين بالقاهرة عام 1993م وعمل عضو فني أثرى بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومقرر اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية وعضو فني اثري بمكتب السيد وزير الثقافة والأثرى المكلف من مكتب السيد وزير الثقافة بالإشراف على مشروع ترميم وتطوير متحف قصر محمد على باشا بشبرا.



اجتاز العديد من الدورات التدريبية منها التدريب على أحدث تقنيات أعمال الترميم حينذاك وذلك في مدرسة سنقر السعدي مع البعثة الايطالية في مصر واجتياز الدورة التدريبية الخاصة بإعداد خرائط للمخاطر بالمناطق الاثرية تحت أشراف السفارة الايطالية بالقاهرة تطبيقا على منطقة آثار سقارة واجتياز دورة إدارة المواقع الاثرية في والتي عقدت بمركز البحوث الامريكى بالقاهرة.



شارك فى العديد من المؤتمرات العلمية منها المؤتمر الدولي الأول للبرديات العربية الذي أقيم في القاهرة في الفترة من 23-25 مارس2002م حت رعاية المعهد الهولندي الفلمنكى بالقاهرة وجامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية ودار الكتب المصرية وقدم بحثًا بعنوان ( أبرز مدن الوجه القبلي في البرديات العربية في القرون الثلاثة الأولى للهجرة ) وشارك فى عمل موسوعة العسكرية المصرية عبر العصور والتي تمت بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار ووزارة الدفاع ممثلة في إدارة الشئون المعنوية والاشتراك في المؤتمر الدولي الثالث للبرديات العربية الذي أقيم بمكتبة الإسكندرية في الفترة من 23-26مارس2006م وقدم بحثًا بعنوان( أبرز مدن الوجه البحري في البرديات العربية في القرون الثلاثة الأولى للهجرة ) ونشر عدة أبحاث منها بحث بعنوان ( مدن وقرى محافظة سوهاج في البردي العربي ) وذلك في المجلد الأول من موسوعة دراسات وبحوث في الآثار والحضارة الإسلامية بكلية الآداب بسوهاج عام 2004.



له نشاط إعلامى بارز بكتابة العديد من المقالات الصحفية، وتسجيل العديد من البرامج الإذاعية والتليفزيونية في موضوعات متعلقة بالآثار الإسلامية والقبطية وكذلك بالحضارة العربية داخل وخارج مصر فى الفضائيات المختلفة.

أصدر الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة قرارًا بتعيين الدكتور محمد أحمد عبداللطيف أستاذ الآثـار الإسـلامية والقبطيـة قائمًا بأعمال عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة لحين صدور القرار الجمهوري.وأوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أن الدكتور محمد عبد اللطيف شغل عدة مناصب منها مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية 2009/2012 ورئيس قسم الإرشاد السياحى 2012-2014 م ، 2019 / 2020 ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 2012/2013م ، 2018 – 2020 ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية 2013- 2015 وأستاذ زائر بجامعة برلين والمتحف المصرى ببرلين بجمهورية المانيا الإتحادية 2019 ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية – وزرارة الآثار 2015 و مساعد وزير الآثار - وزارة الآثار 2017 / 2018م.حصل الدكتور محمد عبد اللطيف على درجة الدكتوراه في الآثار الإسلامية والقبطية والإرشاد السياحي من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان عام 2006م ، وذلك في موضوع بعنوان ( مآذن العصر العثماني في مدينة القاهرة – دراسة أثرية معمارية ).وحصل على العديد من المنح الدراسية فى مجال البرديات العربية بجامـعة ليدن في هــولندا عام 2002 ومعهد البرديات بجامـعة هايدلبرج بألمانيا عام 2004 ودراسة المخطوطات العربية بجامعة ليدن في هــولندا عام 2005 بالإضافة إلى زيارة بعض الجامعات ومراكز البحث العلمى ومناطق ومتاحف الآثار فى العديد من الدول ، وذلك على فترات مختلفة ومنها على سبيل المثال لا الحصر : إيطاليا ، هولندا ، بلجيكا ، يوغسلافيا ، المانيا ، فرنسا ، سويسرا ، النمسا ، اليونان ، تركيا ، بولندا ، إنجلترا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، التشيك ، لوكسمبورج ، أسبانيا ، سلوفاكيا ، كندا ، الدانمارك.