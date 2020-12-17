مصطفى ثابت: الدولة المصرية لا تقبل المساس أبدًا بأمن الخليج

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:08 م
مصطفى ثابت
مصطفى ثابت
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، إن الدولة المصرية لا تقبل المساس أبدًا بأمن الخليج، وهذا رسالة واضحة للتهديديات الإيرانية لأمن الخليج، ودائمًا ما يؤكد الرئيس السيسي على هذا الأمر، وصاغ حماية مصر للأمن القومي المصري الخليجي بعبارة: "مسافة السكة".

وتابع "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، ان العلاقات المصرية الامارتية تشهد أوجه تميزها على مدى التاريخ في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى العلاقات بين البلدين ممتدة جدًا على مستوى الشعوب وغير قاصر على القادة.

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