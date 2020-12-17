نوير يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:05 م
نوير
نوير
وكالات
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توج الألماني الدولي مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، وذلك في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم، على جوائز "الأفضل" لعام 2020.

وتم الإعلان عن فوز نوير بالجائزة اليوم الخميس خلال حفل "فيفا"، والذي أقيم هذا العام كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وتفوق نوير في الاستفتاء على الجائزة على البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي والسلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني.

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