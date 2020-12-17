أخصائي تغذية: خض الوزن يعالج أحيانًا التأخر في الانجاب (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور وليد عبدالفتاح، أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، إن الحل الأمثل للتخلص من السمنة الموضوعية يكون من خلال أجهزة النحت، بدون جراحات، لافتَا إلى أن هذه الأجهزة تعمل على تكسير كل الدهون المتواجدة، خاصة الدهون الثلاثية التي تمتار بانها عنيدة وصلبة بصورة كبيرة جدًا. 

وتابع "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلاميتان ليلى عز العرب، وياسمين فهمي ببرنامج "احنا الستات"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الخميس، أن هناك ضرورة لشد الترهلات بعد خفض الوزن، لكي يظهر الجسم بشكل جيد للغاية، مضيفًا أن قام بعدة عروض لمساعدة ودعم مرضى السمنة لافتَا إلى أنه خفض قيمة الكشف بنسبة 50%، وهذا الأامر ليس قليلًا، خاصة أنه يراعي الله في الكشف، معقبً:" مش بكروت وبقعد مع المريض كتير في الكشف".

وأضاف أن هناك حالة جاءت إليه في مركز الوليد،لانها كانت تعاني من تأخر الانجاب بسبب تكيس المبايض الناتج من زيادة السمنة، وخلال 3 شهور انخفض وزنها بصورة كبيرة جدًا، وبفضل الله حدث لها انجاب، معقبً:" بفضل الله حدث انجاب، وهذا الأمر أسعدني كثيرًا". 

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