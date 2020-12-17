مصطفى ثابت: إنشاء أول فرع لجامعة الأزهر بالإمارات دليل على قوة العلاقة بين البلدين

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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، إن هناك شبه تطابق بين الرؤية المصرية والسعودية والإماراتية، وهذا سينعكس بشكل ايجابي على استقرار المنطقة بصورة كبيرة المرحلة المقبلة.



وتابع "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن أول فرع لجامعة الأزهر خارج مصر كان في دولة الإمارات، وهذا دليل على العلاقات الوطيدة بين البلدين، مشيرًا إلى أن الإمارات حريصة على نشر الإسلام الوسطي، ودائمًا تقف ضد التطرف والعنف.



وأشار إلى أن الإمارات تسعى دائمًا على نشر الوسطية، من خلال الاعتماد على مرجعية الأزهر، لافتَا إلى أن التطرف الذي انتشر خلال الفترة الأخيرة ناتج من الخطاب الديني المتطرف، وانتبهت لهذا الأمر دولتي الامارات ومصر، ويعملان على تجديد الخطاب الدني بشكل كبير من خلال الفكر الأزهري المستنير.

