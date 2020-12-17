أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة بني سويف

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث عقد بيت ثقافة ابوصير الملق محاضرة عن "فن التعامل مع ذوى القدرات الخاصة" أوضح مسؤول النشاط خلالها طرق التعامل معهم بما لا يؤذى مشاعرهم، كما أعد قصر ثقافة شرق النيل محاضرة حول "كيفية المحافظة على البيئة" ضمن مبادرة شوارعنا عنواننا، بجانب ندوة عن "ختان الإناث" أدارتها سارة محمد أخصائية نفسية ومن التوصيات التي تم تأكيدها هى أنه لا تراجع عن أن الختان جريمة في حق المرأة.

ناقش بيت ثقافة اهناسيا الخضراء كتاب "غزو مصر في العصور القديمة" تأليف د. صادقة موسى تضمن الكتاب مجموعة من الغزوات منها غزو الهكسوس والأتراك والغزو الفرنسي والبريطاني، بينما ناقش قصر ثقافة بني سويف كتاب "الغذاء داء ودواء" تأليف حجازي حجاج، إلى جانب محاضرة بعنوان "كيف تتحكم فى انفعالتك"، وأخرى عن "الإجراءات المادية الملموسة والفرق بين ذاكرتي ram–rom" بنادي تكنولوجيا المعلومات.

عقد قصر ثقافة بني سويف اللقاء الخاص بنادي الأدب بمشاركة مجموعة من الشعراء عزت إبراهيم، سيد عبد العال أدار اللقاء الشاعرة دعاء عبد المنعم وأسامة بدر، كما قدم مسرح قصر ثقافة بني سويف عرض فني لفرق الموسيقي العربية، والفنون الشعبية، بينما نظم بيت ثقافة الفشن أمسية شعرية حول شعر الفصحى للشاعر أحمد جلال.

ضمن أنشطة أونلاين قدمت الصفحة الرسمية للفرع عدد من ورش الفنون التشكيلية وهي ورش "عمل مقلمة من خامات البيئة ببيت ثقافة الفشن، صناعة عرائس قفازات بمكتبة النادي الرياضي، تعليم الموزيك بمكتبة الحي الثاني، صناعة ظرف بالورق الملون مكتبة منشاة عاصم، عمل حصالة من خامات البيئة ببيت ثقافة ببا، رسم عن أضرار التدخين لبيت ثقافة اهناسيا المدينة للفنانه التشكيلية سيلفيا زكي، عمل عروسة يد بمكتبة ابوصير الملق، رسم بالزلط علي الورق بيت ثقافة ابوسليم، وأخرى لتشكيل عصيان الاستيك ورسم بالاستنسل، عمل أشكال هندسية من الورق الملون لمكتبة سمسطا، برواز للأطفال قصر ثقافة شرق النيل".


قدم الفرع ضمن سلسلة محاضرات التذوق البصري "فن الكولاج، معلقة شجرة الكريسماس" للفنانة التشكيلية زهراء سعيد، إلى جانب محاضرة حول "كيفية المحافظة على البيئة" قدمها مسؤول النشاط بمكتبة دلاص تناولت دور المجتمع والفرد في الحفاظ على البيئة، وأخرى عن حقوق الطفل قدمتها أسماء أحمد أسامة معلم تريبة إيجابية، تناولت حقوق الطفل النفسية والمعنوية التى ترجع بأثر إيجابي على خروج جيل صحي وسوي وناجح للمجتمع، كما بثت الصفحة مائدة مستديرة عن "دور الثقافة في حياتنا" لمكتبة الطفل والشباب ابوصير الملق، وحلقة نقاشية حول "أهمية التعليم" لمكتبة ابوصير الملق، إلى جانب ورشة حكي "الشجرة المغردة" لمكتبة سمسطا، بالإضافة إلى اللقاء الأدبي للمواهب بسمسطا ونادي أدب الطفل.

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