الأردن تبحث مع السعودية تعزيز حجم التبادل السياحي بين البلدين

بحث وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز مع السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، سبل تعزيز حجم التبادل السياحي بين البلدين الشقيقين، وزيادة اعداد السياح السعوديين القادمين الى المملكة في ظل توفر المنتج السياحي الأردني المناسب لهم.





وأكد الفايز خلال اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة اليوم الخميس، بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات ومستشار الوزير هشام العبادي، متانة العلاقات الثنائية بين المملكتين الشقيقتين الأردن والسعودية، لافتًا الى انه سيتم إطلاق حملات تسويقية مشتركة تخدم البلدين.





واستعرض الفايز لواقع القطاع السياحي والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها المملكة، مؤكدًا أهمية تكثيف التعاون بين وكالات السياحة والسفر في البلدين لتعزيز الحركة السياحية واستقطاب المزيد من السيّاح.





وقال السفير السديري، إن الأردن يتمتع بوجهة سياحية آمنة متنوعة وثرية يفضلها السياح السعوديون، وذلك لما يعلق في أذهانهم من انطباع إيجابي وما يلمسونه من أمن وأمان.





وأضاف، أن حسن الضيافة الذي يبديه الأردنيون يعتبر أمرًا، لافتًا بالنسبة للسعوديين، مشيرًا الى أنه وخلال تجواله في مختلف المحافظات لمس توفر الأمن والأمان والعادات والتقاليد المتشابهة بين الشعبين.





ولفت السفير السديري إلى تجربة السياحة الفريدة في السعودية، لاسيما موسم الشتاء، والذي يعد موسماً جاذباً، وغنياً بالفعاليات، امتداداً لتضافر جهود كامل منظومة السياحة السعودية لتقديم تجربة سياحية رائعة، يستمتع من خلالها الزوار بالتنوع المناخي الكبير الذي يميز أجواء المملكة بهذا التوقيت، مشيرًا الى إطلاق موسم شتاء السعودية تحت شعار "الشتاء حولك" خلال الفترة من 10 تشرين الثاني العام الحالي وحتى نهاية آذار العام المقبل.





من جهته، أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، الأدوار الكبيرة التي تبذلها وزارة السياحة والآثار والهيئة لإيجاد المزيد من فرص التعاون بين البلدين، والعمل على رفع مكانة السياحة الأردنية.





واقترح عربيات، أن تكون الأردن والسعودية وجهة سياحية واحدة في استقبال السياحة الخارجية، من خلال تشكيل لجنة أردنية سعودية لترويج البلدين في الاسواق العالمية كوجهة سياحية مشتركة، حيث يجري زيارة المواقع السياحية في الاردن ومن ثم زيارة المواقع السياحية السعودية كبرنامج واحد. وفي السياق ذاته أوضح عربيات، أن المقترح سيوفر للسائح القادم للبلدين تجربة سياحية فريدة ومتنوعة، وذلك من خلال زيارة السائح للعقبة ووادي رم والبترا وإكمال برنامجه بزيارة منطقة العلا، وكذلك المسارات الدينية من خلال اداء العمرة في السعودية ومن ثم زيارة مقامات الصحابة في الأردن، وغيرها من الانواع السياحية كالسياحة العلاجية وسياحة المغامرات.





وفي نهاية الزيارة قدم وزير السياحة والآثار نايف الفايز درع تذكاري للسفير السعودي لدى الاردن نايف بن بندر السديري.