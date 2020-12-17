لقاء حول تحديات أفريقيا ومستقبلها ورؤية شبابها ينظمه "الأعلى للثقافة"

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظم لجنة مواجهة التطرف والإرهاب ومقررتها المستشارة تهانى الجبالى، لقاء ثقافى بعنوان: (أفريقيا.. التحديات والمستقبل - رؤية الشباب الأفريقى)؛ والذى ينظمه المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع برنامج (بناء القدرات المعرفية والقيادية لشباب القارة الأفريقية) تحت إشراف الأستاذ الدكتور صلاح سليمان، ويقام اللقاء فى مسرح الهناجر بساحة دار الاوبرا المصرية.


ويتضمن اللقاء مشاركة عدد من المتخصصين فى الشأن الأفريقى؛ وعدد كبير من شباب الدول الأفريقية المقيمين بمصر؛ وذلك على النحو التالى: يقدم اللقاء السيد:  شينونوى تمبو (زامبيا)، وتعقد الجلسة الافتتاحية فى تمام الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 19 من شهر ديسمبر الجارى، وتتضمن كلمة السيدة المستشارة تهانى الجبالى، مقررة لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، وكلمة الدكتور صلاح سليمان مؤسس برنامج الرابطة الأفريقية للشباب، ثم تنعقد الجلسة الأولى (11:15 - 12:30) تحت عنوان: (التحديات التي تعترض طريق التنمية في القارة)، وتديرها المستشارة تهاني الجبالى، ويشارك فيها: السفير أحمد حجاج، الدكتورة أمانى الطويل، الدكتور السيد فليفل، الدكتور عماد عدلى.



 ثم تعقبها الجلسة الثانية (12:30- 2:00): (حوار الأجيال.. حول كيفية تخطى العقبات من أجل تنمية مستدامة للقارة)، ويديرها الدكتور صلاح سليمان.



ويشارك فيها كل من: الدكتور أشرف كمال، الدكتور عبد الغنى هندى، الدكتور إسماعيل عبد الجليل، الدكتورة عايدة نصيف، الدكتور مصطفى فودة، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من شباب أفريقيا، ومن بينهم: ماداليتسو شيروا (مالاوى)، دورين نامبافو (أوغندا)، عبدالمجيد شيكوكولا (مالاوى)، بيتر بويسيوا (موزمبيق)، إفرن موكولا (زامبيا)، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، بهدف الوقاية من فيروس كورونا؛ ولا يسمح بالحضور إلا لمن قام بالتسجيل عبر الواتساب على الرقم التالى:01005604884، وستبث فعاليات اللقاء مباشرة عبر حسابات المجلس بمواقع التواصل الاجتماعى، من خلال الروابط التالية:

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