الأوليمبية تهنئ الجودو بذهبية وفضية اليوم الأول للبطولة الأفريقية المؤهلة الأوليمبياد بمدغشقر





قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لمجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة المهندس مطيع فخر الدين الزهوى بفوز اللاعب محمد عبدالموجود بالميدالية الذهبية لوزن 66 كيلو جراما ، وفوز اللاعب أحمد علي بالميدالية الفضية لنفس الوزن ، فى اليوم الأول للبطولة الأفريقية التى تستضيفها مدغشقر حتى يوم 20 ديسمبر الجارى ، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين .





وتأهل اللاعبان محمد عبدالموجود وأحمد علي للمباراة النهائية ، ليكون النهائي مصري خالص ، واستطاع عبد الموجود الفوز على زميله أحمد على فى النهائى يحصل الأول على الميدالية الذهبية ، والثانى على الفضية في بطولة إفريقيا رقم 41 للجودو ، وكان محمد عبد الموجود كان قد تأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 ، وتنص لوائح التأهل لدورة الألعاب الأولمبية تأهل لاعب واحد فقط من كل دولة في كل وزن .





وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية عن خالص التهنئة للاعبان محمد عبدالموجود وأحمد علي على هذا المستوى الرائع الذى ظهرا به اللاعبان .





كما أعرب مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية عن خالص تمنياته بالتوفيق لباقي لاعبي المنتخب المصري المشارك فى البطولة ، حيث يلعب غد في وزن تحت 73 كيلو جراما اللاعب محمد محي و في وزن تحت 81 كيلو جراما كلا من اللاعب محمد علي عبد العال و اللاعب محمد عبد الرحمن.





و يشارك بعد غد في وزن تحت 90 كيلو جراما ، كل من حاتم عبد الآخر و علي حازم ، و في وزن تحت 100 كيلو جرام ، اللاعب رمضان درويش ، و فوق 100 كيلو جرام اللاعب أحمد وحيد .



