أخصائي: انخفاض مستوى الحرق هو المشكلة الرئيسية لمريض السمنة (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور وليد عبدالفتاح، أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، إن مريض السمنة لديه مشكلة خطيرة تتمثل في انخفاض مستوى الحرق، ووجود حجم كبير من العدة، ولذلك يتحول الطعام في الجسم إلى خلايا دهنية،وبالتالي يزيد الوزن.

وتابع "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلاميتان ليلى عز العرب، وياسمين فهمي ببرنامج "احنا الستات"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الخميس، أن هناك ضرورة لزيادة معدل الحرق من خلال تغير سلوكيات حياة مريض السمنة، وتعليم المريض على عدم السهر، وتناول الكثير من المياه قدر الإمكان، وممارسة الرياضة ويازدة معدل الحرق من خلال الأدوية الموثوق بها، معقبً:" مش أي أدوية أتناولها لخفض الوزن". 

وأضاف أن وظيفة الجلسات علاج السمنة الموضوعية، واعداد ما يسمى بتنسيق القوام الذي لايمكن ان يحدث بتناول قدر معين من الطعام، مشيرًا إلى أن الرياضة لا تنحت الدهون، لأنها ستؤدي إلى بروز العضلات مع الدهون.

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