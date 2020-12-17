على فرج يتأهل لنهائي بطولة بلاك بول الدولية بعد الفوز على مصطفى عسل

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:37 م
الاسكواش
الاسكواش
الفجر الرياضي
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تأهل على فرج المصنف الأول عالميا للمباراة النهائية فى بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل المصنف ال14 عالميا  فى الدور قبل النهائي بنتيجة 3 / صفر 

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية غدا الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساء فى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش ومحمد رائف مدير عام البطولة 

وتقام بطولة بلاك بول خلال الفترة من 13 ديسمبر الى 18 الجارى بمشاركة 32 لاعبا 

واكد محمد رائف مدير عام البطولة أن بطولة بلاك بول أصبحت واحدة من أهم بطولات الاسكواش فى العالم وتحظى على اهتمام كبير من جميع وسائل الإعلام سواء المحلية أو العالمية 

وتابع محمد رائف أن بطولة بلاك للسيدات التى انتهت فعاليتها يوم 12 ديسمبر الماضى حققت نجاحا باهرا رغم اقامتها فى ظل ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا وهو نفس الأمر على بطولة الرجال المقامة حاليا وهناك إجراءات احترازية على جميع المشاركين فى البطولة

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