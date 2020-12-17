صراع ثلاثي مشتعل على صدارة الدوري الإسباني

ينتافس كل من ريال مدريد وريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد على صدارة الدوري الإسباني، في ظل الصدارة المشتركة بينهم برصيد 26 نقطة لكل فريق ويلاحقهم عن قرب فياريال ثم برشلونة الذي قفز للمركز الخامس.





وبفوز الفريق "الملكي" على أتلتيك بلباو (3-1) والفريق الكاتالوني على سوسييداد (2-1) في مباريات الجولة الـ19 التي تم تقديمها هذا الأسبوع بسبب بطولة كأس السوبر، تشاركت الفرق الثلاثة رصيد 26 نقطة على رأس الترتيب وفارق الأهداف وضع الروخيبلانكوس في الصدارة.



يذكر أن "الأتلتي" لعب 3 مباريات أقل من ريال سوسييداد ومبارتين أقل من الميرينجي وفياريال ومباراة أقل من "البرسا".



وبعد خوض أولى أدوار بطولة كأس ملك إسبانيا، تعود "الليغا" الجمعة بمواجهة أثلتيك بلباو وأويسكا على ملعب سان ماميس، وهي المباراة التي يبحث فيها الأخير عن الانتصار الثاني له هذا الموسم وذلك بعد فوزه في الجولة الماضية على ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف.



وسيستأنف صراع الصدارة مساء السبت بمواجهتي أتلتيكو مدريد-إلتشي وليفانتي-ريال سوسييداد، ولكنه لن يحسم إلا بعد مواجهة ريال مدريد وإيبار الأحد المقبل.



وبعد تنفيذ المطلوب خلال مواجهة كارداسار في كأس الملك وإراحة الكثير من اللاعبين الأساسيين، سيستقبل الأتلتي تحت قيادة مدربه دييجو سيميوني فريق إلتشي تاركا خلفه الخسارة المحبطة التي تلقاها أمام الميرينجي في "الدربي"، ويبحث إلتشي عن إنهاء سلسلة سلبية بعدم فوزه خلال ستة مباريات متتالية وذلك أمام منافس لم يذق طعم الخسارة هذا الموسم سوى في مباراة واحدة.



وسيخوض سوسييداد مباراته القادمة أمام ليفانتي، وذلك بعد خسارته أمس أمام برشلونة إضافة إلى كم الإصابات التي انضم إليها عدنان يانوزاي الذي لم يتمكن إكمال مواجهة البرسا بسبب إصابة عضلية.



كما يأمل ريال مدريد في انخفاض عدد مصابيه قبل مواجهة إيبار، الفريق الذي دائما ما تكون مواجهته صعبة حيث تعادل مؤخراً أمام سوسييداد وفالنسيا ويتواجد في منتصف الجدول. ويذهب "الميرينغي" تحت قيادة مدربه زين الدين زيدان لملعب إيبوروا، وسط معنويات مرتفعة ووقت جيد بعد الفوز على كل من إشبيلية وأتلتيكو مدريد وبلباو.



كما ستشهد الجولة مباراة قوية وممتعة كالعادة بين برشلونة وفالنسيا، والتي فيها سيواجه الهولندي رونالد كومان فريقه السابق الذي قاده منذ أكثر من عقد من الزمان.



وفي ما يلي مباريات الجولة 14 بالليغا:

الجمعة: أتلتيك بلباو-أويسكا.

السبت: أتلتيكو مدريد-إلتشي، برشلونة-فالنسيا، ليفانتي-ريال سوسييداد، أوساسونا-فياريال، إشبيلية-بلد الوليد.

الأحد: سيلتا فيغو-ألافيس، غرناطة-بيتيس، قادش-خيتافي، إيبار-ريال مدريد.