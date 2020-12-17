عمر ربيع ياسين: رمضان صبحي يمتلك عرضا ضخما من الخليج

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:30 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر الرياضي
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كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن رمضان صبحي نجم بيراميدز اف سي يمتلك عروضا مميزة .

وأكد عمر ربيع ياسين أن كل الأنباء التى خرجت عن انتقال رمضان صبحي للزمالك عارية تماما من الصحة.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "رمضان صبحي يمتلك عرضين من خارج مصر، أحدهما من الخليج، وآخر من أوروبا، وفي حالة عدم رحيله سيبقي في بيراميدز، ولن ينتقل للزمالك كما تردد".

وأضاف: "رمضان يمتلك عرض ضخم من الخليج، وهو نادٍ كبير ومغري جدًا، واللاعب سوف يحسم موقفه خلال شهر يناير المقبل".

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