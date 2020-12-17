استشاري: هذا سبب الإصابة بمرض السمنة في الصغر (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور وليد عبدالفتاح، أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، إن الإصابة بمرض السمنة في عمر صغير، يكون ناتج من وجود عوامل وراثية، وبعض العادات الغذائية السيئة بسبب الأهل.

وتابع "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلاميتان ليلى عز العرب، وياسمين فهمي ببرنامج "احنا الستات"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الخميس، أن هناك ضرورة لوجود الإرادة لدى الشخص الذي يريد خفض وزنه، والالتزام بالكورسات العلاجية التي تعطي الاحساس بالشبع لخفض الوزن، دون بذل مجهود.

ولفت إلى أن مريض السمنة إذا شعر ببعض المشاكل الناتجة من خفض الوزن، لن يكمل أي نظام غذائي او كورس علاجية لخفض السمنة.

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