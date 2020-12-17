"حشيش ديلفري".. سقوط عصابة الكيف في الحي الراقي

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أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة إثنان من العناصر الإجرامية، لتكوينهما تشكيلاَ عصابياَ للاتجار في المواد المخدرة وخاصة الحشيش المخدر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع اكتوبر بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر برئاسة الرائد هاني عماد رئيس مباحث القسم، مفادها قيام عاطلين في العقد الرابع من عمرهما، بتكوين تشكيل عصابي يتاجر في المواد المخدرة، متخذين من منطقة مساكن الأمل مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة وتأكد المقدم إكرامي البطران وكيل فرقة حدائق اكتوبر، أعدت مأمورية برئاسة الرائد مصطفى رشوان والرائد محمد غريب والنقيب محمد غراب، وتمكنت من القبض عليهما حال استقلالهما سيارة ملاكي ماركة تويوتا، وعُثر بحوزتهما على 5 فرش حشيش مخدر، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي، فرد خرطوش، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.



وبمناقشتهما إعترفا أمام العقيد محمد ربيع مفتش مباحث حدائق اكتوبر، بما توصلت إليه التحريات وحيازتها للمواد المخدرة لترويجها على عملائهما مستخدمين في ذلك السيارة الملاكي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.