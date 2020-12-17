مصطفى ثابت: الإمارات لم تتخل أبدًا عن مصر في أحلك الظروف

Advertisements

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، إن العلاقات بين مصر والإمارات وطيدة منذ عهد الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات، لافتَا إلى أن "زايد" من أعظم الرجال في التاريخ.



وأضاف "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط احمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الإمارات كان لها دور كبير في دعم مصر اقتصاديًا بعد النكسة، وفي حرب السادس من أكتوبر، واستمر الدعم بعد الحرب، وهذا واضح في إنشاء مدينة الشيخ زايد، خلاف إنشاء الكثير من المستشفيات، أو إنشاء الكثير من المدن لمعاجلة أثار الحرب خاصة في مدن القناة.



وتابع ان الزيارات المتبادلة بين القيادة السياسية في البلدين دليل على متانة العلاقة، مشيرًا إلى أن الإمارات لم تتخل أبدًا عن مصر ووقفت معنا في أحلك الظروف سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي.

