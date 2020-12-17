أبي أحمد: الحادث الأخير على الحدود السودانية لن يكسر علاقتنا مع الخرطوم

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:15 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الخميس، إن "الحادث" الذي شاركت فيه ميليشيا محلية على الحدود مع السودان "لن يؤدي إلى توتر العلاقة مع الخرطوم".

 

وكتب أبي أحمد في تغريدة: "الحكومة تتابع عن كثب الحادث الذي شاركت فيه ميليشيا محلية على الحدود مع السودان. هذه الحوادث لن تكسر الروابط بين بلدينا لأننا ننتهج دائما لغة الحوار لتسوية الإشكالات".

 

وأضاف: "من الواضح أن أولئك الذين يثيرون الفتنة لا يفهمون قوة روابطنا التاريخية".

 

 

وكان الجيش السوداني قد أعلن أمس الأربعاء تعرض قواته لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية خلال دورية أمنية بالمنطقة الحدودية.

 

ولم يحدد الجيش السوداني عدد أفراده الذين قتلوا، فيما قال سكان محليون إن السلطات أرسلت تعزيزات إلى المنطقة، وهي جزء من منطقة "الفشقة"، حيث كان بعض اللاجئين الإثيوبيين يعبرون إلى السودان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميليشيات اثيوبية السودان اثيوبيا ابي احمد

أخبار تهمك

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 11 ساعة

عمر ربيع ياسين: رمضان صبحي يمتلك عرضا ضخما من الخليج

منذ 33 دقيقة

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الإعلان عن تشكيل بيراميدز الرسمي ضد الزمالك في الدوري

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة قوية من الزمالك لشيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة عرض رمضان صبحي على الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

نوير يحصد جائزة أفضل حارس في العالم 2020

منذ 39 دقيقة

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ ساعتين و 29 دقيقة

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم مصطفى محمد

منذ حوالي 7 ساعات

"فيفا" يوجه الشكر للجنة الخماسية ويعلن تعيين 3 أعضاء جدد

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

البشير وأحمد يبحثان تشكيل "قوات مشتركة لحماية الحدود" بين السودان وإثيوبيا

اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا مدعومة من إثيوبيا (فيديو)

عودة الهدوء للحدود السودانية الإثيوبية بعد اشتباكات متقطعة

خبير يكشف تأثير اشتباكات السودان وإثيوبيا على سد النهضة (فيديو)

الجيش السوداني: ملتزمون بحماية المواطنين وممتلكاتهم

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

06:35 م

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

06:33 م

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

02:01 م

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة غزل المحلة

05:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان