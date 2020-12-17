مكتب زوجة الرئيس الفرنسي يعلن نتيجة فحصها لكورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد مكتب بريجيت زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن نتائج فحوصات الكشف عن فيروس كورونا التي أجريت لها جاءت سلبية.

 

وأعلن قصر "الإليزيه" في بيان، أن اختبارات إيمانويل ماكرون (42 عاما)، لفحوصات "كوفيد – 19" جاءت إيجابية (مصاب)، مما دفع بجهود التتبع والتعقب في جميع أنحاء أوروبا بعد اجتماعات بين الزعيم الفرنسي ورؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة الماضية.

 

ونوه البيان، إلى أن "ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة 7 أيام ويمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر".

 

وذكر البيان، أنه "من غير المعروف حاليا كيف أصيب الرئيس بالمرض، مشيرا إلى أن زوجة الرئيس بريجيت ماكرون (67 عاما)، ستخضع نفسها للحجر الصحي أيضا.

 

وكشف مسؤول بالقصر الرئاسي الفرنسي، أن "ماكرون ألغى كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته التي كانت مقررة إلى لبنان الأسبوع المقبل.

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