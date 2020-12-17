الصحة توجه رسالة للمصريين بشأن لقاح كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر لن تحصل على أي لقاح ضد فيروس كورونا إلا بعد التاكد من أنه آمن وفعال بنسبة 100%، مضيفا: "بنطمن الشعب المصري على أمان وفاعلية اللقاح".
وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن هناك جهات منوطة بالتأكد من فاعلية اللقاح، وجاري فحص عينات عشوائية من شحنة اللقاح الذي حصلت عليه مصر، وجاري وضع آلية لتوزيع اللقاح.
وأضاف أن وزيرة الصحة فور عودتها من الإمارات يوم الأحد المقبل ستجتمع مع الجهات المعنية بتوزيع اللقاح وسيتم البدء في إعلان توزيعه للفئات المحددة.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 269 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105719 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 544 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 123153 حالة من ضمنهم 105719 حالة تم شفاؤها، و6990 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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