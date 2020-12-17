المغرب تسجل أكثر من 2700 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 2776 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 409746 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 3844953 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 55 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6804 حالة.

كما تم تسجيل 3163 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي عدد حالات التعافي 369998.