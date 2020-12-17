داعية: مواقع التواصل الاجتماعي نعمة من الله (فيديو)

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قال الدكتور سيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الإسلام ليس دينًا عبادة فقط، ولكنه دين معاملات، مشيرًا إلى أن البعض ينظر الى الإسلام على أنه صلاة وصوم فقط، معقبًا: " الدين أكبر من كده بكتير، الدين عبادة، ومعاملات، وأخلاق".



وتابع "نجم"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن العبادات وجدت لكي تنظم الأخلاقيات في حياة المسلمين، لافتَا إلى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا يعني أن من يقوم بالغش في التجارة، لا يقوم بالصلاة بخشوع وطمأنينة، أو أن صلاته غير مقبولة.



ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت واقع على الأرض، ولابد من التعامل معها بشكل جيد، مشيرًا إلى أن أي شيء يستجد في الكون يجب إرجاع الفضل فيها إلى الله عز وجل.

