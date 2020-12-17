خبيرة تنمية ذاتية: هذه العلامات تدل على دخولك علاقة مؤذية (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت شرين منصور، خبيرة التنمية الذاتية، إن هناك الكثير من العلامات التي تدل على ان العلاقة الزوجية مؤذية منذ البداية مثل حدوث خلافات من لا شيء، معقبة: "مش بيكون في مشكلة، والطرف التاني سواء كان زوج او زوجة يفتعل مشكلة".

وتابعت "منصور"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الطرف المؤذي يكون في حالة دفاع وتبرير دائم، بسبب توجيه له الكثير من اللوم، ويكون هناك شعور بعدم الثقة والامان، ففي هذه الحالة يكون الطرف الآخر سواء كان زوج او زوج في علاقة مؤذية.

ولفتت إلى ان شخص يشعر بعدم الثقة والراحة مع الطرف الآخر يكون في علاقة مؤذية، مشيرًا إلى أن الشخص المؤذي أشبه بشخص يعطي شعور سلبي لشخص آخر، ويقم بتحميله نتيجة الوصول إلى هذا الشعور.

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