بعد اصابة شقيقتيها بفيروس كورونا.. مي سليم:"مفاضلش غيري"(خاص)





ووجهت مي سليم رسالة لجمهورها، نصحتهم فيها على ضرورة الالتزام بالكمامة والإجراءات الوقائية، مُضيفة :" الناس فاكرة إن دور الكورونا ده دور خفيف، هو بيختلف من جسم للتاني طبعًا، وأنا دايما بقول خدوا بالكم من نفسكم، البسوا الكمامة اعملوا كل الإجراءات الاحترازية واسمعوا الكلام".





وأشارت مي سليم أن تجربة شقيقتها ميس حمدان مع فيروس كورونا كانت قاسية جدًا، وأنها لا تتمنى تكرار هذه التجربة مع شقيقتها دانا، مُوضحة :"أنا شوفت إن تجربة ميس كانت تجربة قاسية جدًا، يا رب دانا ربنا يخفف عنها ويشفيها".







وأكدت مي سليم أن دانا حمدان لم تكن مخالطة لميس حمدان وقت إصابتها بهذا الفيروس، مُضيفة :"لا خالص ولو كانت مختلطة كان هيجلها ساعتها ده جالها في فترة بعيدة خالص عن ميس، مع إنها مكنتش بتنزل بس هو وارد يجيلك من أي حتة وارد تكوني بتجيبي حاجة من السوبرماركت ويتنقللك العدوى، ربنا يحفظنا جميعًا ويحفظ الناس".





واختتمت مي سليم كلامها بالدعاء لشقيقتها بالشفاء العاجل، مُضيفة :" والله بندعيلها وصعبانة عليا، ربنا يشفيها، وإن شاء الله تعدي على خير، وربنا يبعد أي شئ وحش عنا وعن الناس".





وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة مي سليم حاليًا عبر قناة"Cbc" مسلسل "ضربة معلم"، وهو بطولة محمد رحب، إنعام سالوسة، محمد عز، محسن منصور، رانيا فريد شوقي، محمد نجاتي، رياض الخولي، أميرة العايدي، هاجر أحمد، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

كشفت الفنانة مي سليم، عن تفاصيل إصابة شقيقتها الفنانة دانا حمدان بفيروس كورونا، مُوضحة أن الأعراض بدأت في الظهور عليها أول أمس.وقالت مي سليم في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" :"شوفتي جالها كورونا وميس جالها كورونا، مفاضلش غيري، أول امبارح حست بسخونية شديدة، وحست كإن دور برد شديد داخل عليها ومش عارفة تتنفس كويس، وبعدين عملت التحليل وطلع إيجابي".