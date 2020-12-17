استشاري: تعويد الطفل على النظام الغذائي الصحي يمنع من إصابته بمرض السمنة (فيديو)

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري النباتات الطبية، إن تعويد الطفل على النظام الغذائي الصحي، يمنع من إصابته بمرض السمنة عندما يكبر، مشيرًا إلى أن كورسات المنظومة آمنة تمامًا، وتصلح للاستخدام بالنسبة للأطفال أكبر من 12 عامًا، ولمريض القلب والسكر.



وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن السمنة قد تؤدي إلى الإصابة بالجلطات أو الإصابة بنزيف في المخ، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الجسم وصحة القلب والشرايين يكون من خلال خفض الوزن، من خلال تقليل كميات الدهون التي تدخل الجسم من خلال النبتات الطبيعية.



ولفت إلى أن الألياف لا تحتوي على أي سعرات حرارية ومتواجدة في البقوليات مثل الفول والعدس، مشيرًا إلى أن الشخص الطبيعي من المهم أن يتناول 40 جرامًا من الألياف يوميًا.

