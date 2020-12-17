اتحاد الكرة يكشف حقيقة مساعدة «ساسي» لمنتخب الشباب

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
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نفى الدكتور جمال محمد علي رئيس بعثة المنتخب الوطني للشباب الموجودة في تونس حاليا ما تردد عن تلقي البعثة أية مساعدات مالية من اللاعب فرجاني ساسي أو غيره.

وأكد محمد علي أن ذلك عار تماما من الصحة، كما أن احتياجات البعثة كاملة تم استيفائها من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف أن المنتخب الوطني للشباب يلقى اهتماما خاصا من كافة الجهات المعنية في مصر ويتواجد بصفة دائمة معه السفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس .

وفي سياق أخر، أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن انسحاب منتخب مصر للشباب من بطولة شمال إفريقيا بات أمرًا حتميًا.

وبرر شوبير بأن انسحاب منتخب مصر من البطولة سيكون مؤكدًا بعد ظهور عينتين إيجابيتين ضمن صفوف الفراعنة.

وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" ::"كل اسف عينيتين ايجابتين جدد لمنتخب الشباب والانسحاب أصبح مؤكد من بطولة افريقيا للشباب".

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