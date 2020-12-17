جامعة الإسكندرية تعلن قرارات جديدة لامتحانات الفصل الأول

أعلن مجلس شئون التعليم والطلاب اليوم الخميس برئاسة الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، استعدادات الجامعة لإمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢١٢٠٢٠، واتخاذ بعض الإجراءات الإستثنائية بناء على الأوضاع الصحية، وحرصآ على سلامة كافة المنتسبين للجامعة ومنها:



رفع الغياب فيما تبقى من الفصل الدراسي الحالى، بالنسبة للمحاضرات الحضورية، وابقائها بالنسبة للمحاضرات الأونلاين بحسب ماتعلنه كل كلية.



والسماح بالتحول إلى الدراسة عن بعد Online فيما تبقى من الفصل الدراسي الأول بما يتناسب مع كل كلية وتوفير المادة العلمية بصورة تسمح بأستكمال المحتوى العلمى للمقررات بدون إخلال بالمنهج.



والغاء إمتحانات الشفوى، التى لم تجرى بعد واضافة درجاتها للإمتحان التحريري، أسوة بما تم فى العام الماضى.



بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2021 بما يحقق إجراء الامتحانات وفق المعايير الاحترازية المقررة من تباعد اجتماعى واتخاذ ما يلزم من اعمال التطهير وتعقيم.



انهاء أعمال الإمتحانات يوم 4 فبراير كأخر موعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك حتى يستثنى للكليات الانتهاء من اعمال الصيانة والتطهير استعدادآ لبدء الفصل الدراسي الثانى.



كما ناقش المجلس كيفية التعامل مع الاعذار المرضية اثناء الاختبارات بسبب فيروس كورونا (الاشتباه ـ التأكيد) وما يتبعها من عزل منزلي أو بمستشفيات العزل، وتقبل الاعذار وفقا للوائح والقوانين المنظمة ويعطى الطالب فرصة اخرى لأجراء الاختبار.



واستعرض الدكتور سامح نخله مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة نتائج 34 زيارة للوقوف على الملاحظات العامة لزيارات الدعم والمتابعة العملية التعليمية، وتقديم الدعم والإقتراحات للكليات.

