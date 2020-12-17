نتيجة كلية الشرطة 2020 | متاح الان الاستعلام عن نتائج أكاديمية الشرطة 2020 بالرقم القومي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
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نتيجة كلية الشرطة 2020حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم أفضل الخدمات لتُسهل على متابعيها الوقت والجهد، وحرصًا منا على تقديم خدمة مميزة لقرائنا الكرام، ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2020، حيث يمكنكم الآن الاستعلام عن عن نتائج كلية الشرطة 2020 بالرقم القومي. 

رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2020

للاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة للعام الدراسي 2020 - 2021 عن طريق الموقع الرسمي الخاص بأكاديمية الشرطة من هنــــــــــــا.

خطوات الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2020 

1- إدخال البيانات الخاصة بالطالب من الاسم الأول وكذلك الاسم الأخير للطالب

2- إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم

3- يقوم الطالب بالضغط على "إظهار النتيجة"

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