نتيجة كلية الشرطة 2020 | متاح الان الاستعلام عن نتائج أكاديمية الشرطة 2020 بالرقم القومي
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:36 م
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نتيجة كلية الشرطة 2020 | حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم أفضل الخدمات لتُسهل على متابعيها الوقت والجهد، وحرصًا منا على تقديم خدمة مميزة لقرائنا الكرام، ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2020، حيث يمكنكم الآن الاستعلام عن عن نتائج كلية الشرطة 2020 بالرقم القومي.
رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2020
للاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة للعام الدراسي 2020 - 2021 عن طريق الموقع الرسمي الخاص بأكاديمية الشرطة من هنــــــــــــا.
خطوات الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2020
1- إدخال البيانات الخاصة بالطالب من الاسم الأول وكذلك الاسم الأخير للطالب
2- إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم
3- يقوم الطالب بالضغط على "إظهار النتيجة"