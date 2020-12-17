الصحة تكشف مفاجأة سارة عن لقاح كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل زيارة وزيرة الصحة إلى دولة الإمارات، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة تنقل رسالة شكر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية والشعب المصري إلى دولة الإمارات حكومة وشعبا لتوريد الشحنة الأولى من لقاح "سينوفارم" غلى مصر.

وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه من المقرر أن تتوالى دفعات من اللقاح من دولة الإمارات خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن وزيرة الصحة التقت بوزير الصحة الإماراتي اليوم وبحثوا خطة توريد دفعات من اللقاح إلى مصر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 269 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105719 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 544 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 123153 حالة من ضمنهم 105719 حالة تم شفاؤها، و6990 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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