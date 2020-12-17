تركيا تسجل زيادة يومية قياسية في الوفيات بكورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية يوم الخميس تسجيل زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث بلغت 243 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع في المجمل إلى 17364 حالة.

 

وسجلت تركيا أيضا 27515 إصابة جديدة بالفيروس في اليوم الماضي، من بينها حالات لا تظهر عليها الأعراض، بانخفاض تجاوز الألفي حالة عن اليوم السابق.

 

وظلت تركيا لأربعة أشهر تسجل الحالات التي تظهر عليها الأعراض فقط، لكنها منذ 25 نوفمبر بدأت تسجل جميع الحالات.

 

وسجلت تركيا إجمالا مليون و955680 إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة في مارس.

 

وفرضت الحكومة حظر تجول خلال أيام العمل وعزلا عاما في العطلات الأسبوعية في محاولة لكبح الزيادة في الإصابات.

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