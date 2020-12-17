مصر تعرض تجربتها الفريدة لحماية الاطفال بلامأوي في مؤتمر إقليمي لمنظمة العمل الدولية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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شاركت وزارة التضامن الإجتماعي، بعرض تجربتها الناجحة بشأن برنامج "حماية الأطفال بلا مأوى" في المؤتمر الإقليمي بعنوان "عرض الممارسات الجيدة حول معالجة ظاهرة عمل الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي نظمته منظمة العمل الدولية.

والقى حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الاطفال بلامأوي كلمة بالنيابة عن السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تجربة مصر في حماية ورعاية الاطفال بلامأوي، مؤكدا أن الوزارة لديها استراتيجية للحد من ظاهرة الاطفال بلامأوي من خلال عدة محاور أهمها آلية فرق الشارع والوحدات المتنقلة ومؤسسات رعاية الاطفال.

وعرض يوسف جهود البرنامج منذ انطلاقه في منتصف عام 2016 وحتي الوقت الحالي، حيث تعامل البرنامج مع حوالي 20 ألف طفل في وضعية الشارع في 13 محافظة ما بين اطفال بلامأوي وأطفال عاملين وأطفال مع اسرهم في الشارع، كما تم تدمج آلاف الحالات داخل اسرهم ويتم زيارتها باستمرار من خلال فريق ادارة الحالة التابعة للبرنامج.

وأكد يوسف أن الوزارة لديها ولأول مرة قاعدة بيانات لكافة الاطفال الموجودين بالشارع في المحافظات التي يعمل بها البرنامج، وكذلك الاطفال المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ولقد تم ربط قاعدة البيانات بنظام اجهزة المعلومات الجغرافية في الوحدات المتنقلة وكذلك انظمة كاميرات المراقبة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وتم عرض فيلم وثائقي عن إنجازات البرنامج خلال المؤتمر، وأعرب الحضور المشاركين في المؤتمر عن ضرورة الاستفادة من هذه التجربة وتعميمها في بعض الدول وخاصة منطقة الشرق الاوسط.

يذكر أنه تم تنظيم المؤتمر عبر الإنترنت تحت رعاية وزير العمل الأردني د. معن القطامين وبحضور 120 من الخبراء والمعنيين بعمالة الاطفال ومايكل ستويسافليفيتش القائم بأعمال أمين عام العلاقات الدولية في وزارة العمل الأمريكية ومايك هانكي نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الأردن وفريدا خان منسق مكتب منظمة العمل الدولية في الأردن.

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