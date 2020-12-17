عز العرب: الوضع في لبنان ربما يأتي الوقت ويكون خارج السيطرة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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عقب الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، على لقاء حسام زكي، مساعد أمين عام جامعة الدول العربية، بميشال عون، الرئيس اللبناني، بأن الجامعة العربية، لا تستطيع أن تتحمل فوق ما تستطيع أن تؤديه، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية تحاول أن تكون نافذة في العديد من بؤر الأزمات مثل الحال في لبنان حاليا وما تشهده على كافة الأوضاع سواء سياسيا أو اقتصاديا.

وأضاف عز العرب، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن الوضع في لبنان أمر يخص اللبناننين، ولابد من التوافق فيما بينهم، وهذا لا يحدث، فكيف يطلب من الجامعة العربية ذلك؟، موضحا أن ما جاء في اللقاء بين مساعد أمين جامعة الدول العربية"، والرئيس اللبناني، هو تشاوري، حول الأوضاع داخل النظاق اللبناني، في ظل التعقيدات التي تشهدها الساحة اللبنانية، من صراعات بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية، والتخبط وتعطيل التعنينات مثل التعيينات القضائية، وثبوت تورط عدد من الرموز السياسية في الانفجار في مرفأ ببيروت.

وشدد عزب العرب، عل ضرورة التوافق بين كافة القوى السياسية في لينان للخروج من الأزمة، والعودة للهدوء مجددا، مشيرا إلى أن الجامعة لها دور كبيرا لكن دون جدوى دون التوافق بين القوى والتيارات والأحزاب السياسية، مؤكدا أن الوضع في لبنان ربما قد يأتي الوقت وسيكون خارج السيطرة.

وقال رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن لبنان مطالب بأن يساعد نفسه، حتى تستطيع جامعة الدول العربية، الوقوف بجانبها وتخطي الأزمة، مشيرا إلى أن الوضع غير جيد بالساحة اللبنانية، بخلاف الوضع السياسي، فهناك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كذلك ما فرضته جائحة كورونا.

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