يوفنتوس يخطط لخطف نجم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي بات قريبًا للغاية من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.





وأشارت صحيفة إكسبريس البريطانية إلى أن مينو رايولا وكيل أعمال النجم الفرنسي بوجبا بوجبا كان قد أكد في تصريحات صحفية أن موكله غير سعيد في مانشستر يونايتد ومن الأفضل لكلا الطرفين الإنفصال.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن يوفنتوس بدأ بالفعل مفاوضاته مع وكيل أعمال بوجبا من أجل مناقشة إمكانية إتمام الصفقة.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن عقد بول بوجبا مع مانشستر يونايتد ينتهي في صيف 2022 وأن النجم الفرنسي جذب اهتمام كلا من ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي بينما استبعد رايولا رحيله في يناير المقبل.



