توصيات اجتماع النقابة العامة للبيطريين برؤساء النقابات الفرعية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم، نقيب أطباء بيطريين مصر، اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020، الاجتماع الأول لمجلس النقابة العامة مع رؤساء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وأسفر عن الاجتماع عدة توصيات، هى:

1- تشكيل لجنة من النقباء الفرعيين لتنمية الموارد لصالح النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

2- مخاطبة الجهات المختصة لضم عضو مجلس نقابة فرعى بلجنة التفتيش على المنشأت البيطرية.


3- الاتفاق على توحيد الاشتراكات بمبلغ محدد بعد موافقة الجمعية العمومية لكل نقابة فرعية لما تتطلبه الميكنة بالنقابة العامة، للربط بالنقابة الفرعية بكل محافظة.

4- مخاطبة وزارة المالية بشأن تحويل كارنيه النقابة إلى كارنيه مالى باسم الطبيب البيطرى.

5- عرض شقق مارينا إليجانس المصيفية على النقابات الفرعية الراغبة فى شراء إحدى هذه الشقق.

6- توفير فرص عمل للأطباء البيطريين فى هيئة سلامة الغذاء، بعد التنسيق مع رئيس هيئة سلامة الغذاء، عن طريق النقابة العامة.

7- التنسيق مع بعض المتخصصين فى الجامعات بالمحافظات بشأن التدريب، لعمل دورات تدريبية متخصصة فى مجال الطب البيطرى.

8- إقامة ملتقى لمقررى اللجان الفرعية للمنشأت البيطرية، وأطباء التفتيش بالمديريات.

9- إقامة ندوات بالنقابات الفرعية لزيادة وعى الأطباء البيطريين اتجاه المنشأت البيطرية، وفيما يخصها.
توصيات اجتماع النقابة العامة للبيطريين برؤساء النقابات الفرعية
توصيات اجتماع النقابة العامة للبيطريين برؤساء النقابات الفرعية
توصيات اجتماع النقابة العامة للبيطريين برؤساء النقابات الفرعية
توصيات اجتماع النقابة العامة للبيطريين برؤساء النقابات الفرعية
توصيات اجتماع النقابة العامة للبيطريين برؤساء النقابات الفرعية
توصيات اجتماع النقابة العامة للبيطريين برؤساء النقابات الفرعية
توصيات اجتماع النقابة العامة للبيطريين برؤساء النقابات الفرعية
توصيات اجتماع النقابة العامة للبيطريين برؤساء النقابات الفرعية
توصيات اجتماع النقابة العامة للبيطريين برؤساء النقابات الفرعية
توصيات اجتماع النقابة العامة للبيطريين برؤساء النقابات الفرعية

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