بمشاركة صلاح.. ليفربول يبدأ استعداداته لمواجهة كريستال بالاس

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:08 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحول تركيز ليفربول إلى مواجهة كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد احتلال الصدارة عقب الفوز المثير على توتنهام بالأمس.

وبدأ الريدز الاستعداد لمواجهة بالاس في مركز تدريبات أكسا، اليوم الخميس حيث عاد الفريق إلى العمل بعد تقدمه إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد الفوز 2-1 أمس الأربعاء على توتنهام، بدأت كتيبة يورغن كلوب الاستعداد لرحلة يوم السبت المُقبل لمواجهة كريستال بالاس.

وشهدت التدريبات مشاركة الدولي المصري محمد صلاح، الذي كان صاحب الهدف الأول للريدز في شباك توتنهام في مباراة الأمس.

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