خالد الجندي: التيارات السلفية أصابت المجتمع بوسواس العقيدة (فيديو)
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:04 م
كـسـاب أحـمـد
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التيارات السلفية وشيوخهم ربت للناس وسواس العقيدة، ساخرًا منهم: "لو قلت كذا فأنت مشرك، ولو قلت كذا فأنت كافر".
وأضاف الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc": "شيوخ السلفية دوخوا الناس حتى أصبحوا مترددين".
وذكر، بعض الجمل التي يرددها الشيوخ السلفية كقولهم مثلًا: "المغفور له بإذن الله، الحمار انسرق إن شاء الله".
ومن جانبه، قال الشيخ الشحات العزازي، من علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى يقبل بنية القلب حتى وإن أخطأ أو زل اللسان.
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