خالد الجندي: التيارات السلفية أصابت المجتمع بوسواس العقيدة (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التيارات السلفية وشيوخهم ربت للناس وسواس العقيدة، ساخرًا منهم: "لو قلت كذا فأنت مشرك، ولو قلت كذا فأنت كافر".





وأضاف الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc": "شيوخ السلفية دوخوا الناس حتى أصبحوا مترددين".





وذكر، بعض الجمل التي يرددها الشيوخ السلفية كقولهم مثلًا: "المغفور له بإذن الله، الحمار انسرق إن شاء الله".



