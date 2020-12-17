صور: مناقشة "العيون التى غادرت سريعا" لإسراء النمر فى "ضي"





استضاف صالون جاليري ضي للفنون والثقافة، مساء اليوم الخميس، بضاحية المهندسين بالجيزة، مناقشة ديوان "العيون التى غادرت سريعا" للشاعرة والصحفية بأخبار الأدب إسراء النمر، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.





ناقش الديوان الناقد الكبير الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، والناقد الدكتور محمد سليم شوشة، وأدار المناقشة الصحفي والشاعر محمود خير الله.





شهدت المناقشة ثناء شديدا من الدكتور شاكر عبد الحميد على الديوان موضحة سمو الذات المتكلمة فى كتابة الشاعرة، وتقديمها الآخر الذي تعرفه فى العالم الخارجي ويتحول إلى الذي تعرفه داخل قصائدها.





ووصف محمود خير الله الديوان بأنه أحد أهم الإصدارات الشعرية خلال العام 2020 ، كما أكد الدكتور محمد سليم شوشة على قدرة الشاعرة على الوصول بأبياتها إلى عقل القاريء.





تصدر إسراء النمر من أبيات ديوانها على الغلاف:

لم أعد قادرة

على غسل وجهي

لأنني كلما مررت بأصابعي عليه

أرتعش

وأتذكر ناس هذا الوجه

الذين غادروه





ومن قصائده الرائعة "كان لونه على الأرجح أبيض":

الدم

الذي شبعت منه

ملاءتي

لم يكن كما تظن

إنه

دم جناحي





وفى قصيدة "فمي البريء":





كان فمي جميلا قبل أن تقبله

كان بريئا أيضا

لا يسب

كان يقول الصدق والنكات

ويدندن كثيرا

فمي كان يحلم بفمك

فمك الوسيم

المخادع

فمي كان يعرف حقيقة فمك

ورغم ذلك تركك

تقبله



