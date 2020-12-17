تطور جديد بشأن مفاوضات تجديد أوباما في الزمالك





يبحث مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، تجديد عقد يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، والذي ينتهي تعاقده آخر الموسم الجاري.





تجديد عقد يوسف أوباما في الزمالك





كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، يماطل في ملف تجديد عقده في الفترة الحالية.





وأوضح المصدر أن يوسف أوباما رفض التفاوض مع مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، خلال الفترة الأخيرة رغم انتهاء تعاقده مع الأبيض، بنهاية الموسم الحالي.





ويعتبر يوسف إبراهيم أوباما أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيل المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.



