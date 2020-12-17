أستاذ بجامعة نيويورك: لقاحات كورونا غير إجبارية وتستخدم بشكل طارئ (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور هاني عياش، الاستاذ بجامعة نيويورك الطبية، إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت منذ يوم الاثنين في تنفيذ حملة موسعة لتطعيم لقاح فيروس كورونا.

ودعا في اتصال هاتفي عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "أخر الأسبوع"، المذاع على قناة صدى البلد، جميع المواطنين لتلقى اللقاح بدون خوف.

وكشف أنه بنهاية أبريل سيتم تطعيم جميع المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن بداية التطعيم في الولايات المتحدة يبدأ بالأطباء والممرضين والموظفين المخالطين للحالات المصابة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور هادي عياش إلى أن المرحلة الثانية من تلقى اللقاح سلسلة من الأطباء العاملين في باقي المستشفى الخاضعة للعزل، ثم نزلاء دور الرعاية ثم تطعيم للمدرسين والطلبة ورجال الأطفاء والشرطة ثم باقي المواطنين.

وكشف أن اللقاح في العالم ليست إجبارية ويتم استخدامها بشكل طارئ وغير معتمدة من الجهات المعتمدة، ولا يمكن منحه بشكل إجباري للمواطنين في أي دولة، مؤكدا أن اللقاح الأمريكي آمن للغاية.

وأوضح الدكتور هادي عياش أن لقاح كورونا تم إنفاق أموال ضخمة حتى يتم ظهوره بشكل سريع في الوقت الذي تستغرق اللقاحات لعشر سنين حتى تخرج للضوء.

وحول استخدام «سينوفارم» اللقاح الصيني في مصر، قال الدكتور هادي عياش الاستاذ بجامعة نيويورك الطبية، موضحا أن تصنيع اللقاح يتم عبر ثلاثة مراحل على الحيوانات ثم مجموعة صغيرة من البشر، ثم مجموعة كبيرة من البشر حيث ينتظر أن تقوم الصين باعلان النتائج حول المرحلة الثالثة، ومن المهم فعاليته والآمان الخاص به.

وكشف أن الإمارات استخدمت اللقاح الصيني على 30 ألف شخص وهم رقم كبير موضحا أن اللقاح الصيني آمن، وينتظر نتائج المرحلة الثالثة من التجربة على اللقاح «سينوفارم» بنسبة فاعالية 86% في الإمارات.

وأكد الدكتور هادي عياش أن اللقاح الصيني واعد ويتميز برخص ثمنه، عكس لقاح «فايزر» الذي يتكلف الكثير خاصة مع خدمات النقل المعقدة للفيروس والذي يستلزم أن يتم احتفاظه في درجة حرارة 70 درجة مئوية تحت الصفر.

واستطرد أن فايزر قامت باختبار اللقاح على نحو 40 ألف شخص وتم إجراء اختبارات كل أسبوع على كل شخص من تعرض للإصابة أم لا.

أخبار تهمك

بيراميدز يكشف حقيقة عرض رمضان صبحي على الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

عاجل - الإعلان عن تشكيل بيراميدز الرسمي ضد الزمالك في الدوري

منذ أقل من ساعة

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة غزل المحلة

منذ ساعتين

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ ساعة

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 10 ساعات

تطور جديد بشأن مفاوضات تجديد أوباما في الزمالك

منذ 34 دقيقة

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ ساعة

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ ساعة

رسالة قوية من الزمالك لشيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في التشكيلة المثالية لقارة إفريقيا 2020

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

06:35 م

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

06:33 م

عاجل - الإعلان عن تشكيل بيراميدز الرسمي ضد الزمالك في الدوري

06:38 م

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

06:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان