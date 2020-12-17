البنك الأوروبي يقدم دعما ماليا للشركة الأردنية للطاقة المركزية

قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تسهيلا ائتمانيا طارئا بقيمة 5ر1 مليون دينار، لتلبية احتياجات السيولة العاجلة الشركة الأردنية للطاقة المركزية، الناجمة عن تأثيرات جائحة فيروس كورونا.





وقال البنك في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هذا التمويل سيساعد في تغطية النفقات اليومية مثل الرواتب والكهرباء والوقود. ويأتي التمويل المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمن "إطار المرونة" التابع للبنك والذي تبلغ قيمته 4 مليارات يورو لدعم العملاء الحاليين المتضررين من الأزمة.





وتعد شركة "الأردنية للطاقة المركزية" أول مرفق طاقة خاص للتدفئة والتبريد المركزي على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، وتمتلك وتدير أول محطة للطاقة في الأردن - والمنطقة. وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد شارك في تمويل بناء المحطة بقيمة 100 مليون دولار في عام 2014.





ووقع اتفاقية التمويل الجديدة كل من الرئيس الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط بالبنك فيليب تير وورت، ورئيس مجلس إدارة شركة الأردنية للطاقة المركزية عامر الفايز. ومنذ بداية عملياته في الأردن في عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يقارب 4ر1 مليار يورو في 54 مشروعا في اقتصاد المملكة، حيث تتمثل أولويات البنك في الأردن في دعم الطاقة المستدامة، وتمويل الشركات الخاصة، وتعزيز إصلاح البنية التحتية.