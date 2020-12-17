police academy | رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2020 academy.moi.gov.eg بالرقم القومي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
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نتيجة كلية الشرطة 2020 | تسعى بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم أفضل الخدمات لتُسهل على متابعيها الوقت والجهد، وحرصًا منا على تقديم خدمة مميزة لقرائنا الكرام، ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2020، حيث يمكنكم الآن الاستعلام عن عن نتائج كلية الشرطة 2020 بالرقم القومي. 

وكان قد تم الإعلان عن نتائج كلية الشرطة للعام الدراسي 2020-2021 اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر أكاديمية الشرطة تم استعراض مراحل القبول واجتياز الاختبارات والأعداد المتقدمة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والتخصصات الجامعية المختلفة وخريجي الحقوق.

رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2020

وبلغ عدد المتقدمين للعام الدراسي 2020 /2021 (55226) طالبًا، كما بلغ إجمالي عدد المتقدمين لكشف الهيئة (14075) المستهدف (2806)، على النحو التالي (1150 الثانوية العامة وما يعادلها – 456 مؤهلات جامعية – 1200 خريجي الحقوق).

وقد خضع المتقدمون للعديد من الاختبارات التي تكفل التحقق من الشروط اللازمة لتولى أعباءه الوظيفة الشرطية وتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي لإجراء الاختبارات ورصد نتائجها بصورة آلية دون تدخل العنصر البشرى.

الاستعلام عن نتائج كلية الشرطة 2020 بالرقم القومي

للاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة للعام الدراسي 2020 - 2021 عن طريق الموقع الرسمي الخاص بأكاديمية الشرطة من هنــــــــــــا.

خطوات الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2020 

1- إدخال البيانات الخاصة بالطالب من الاسم الأول وكذلك الاسم الأخير للطالب

2- إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم

3- يقوم الطالب بالضغط على "إظهار النتيجة"


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