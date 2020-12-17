police academy | رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2020 academy.moi.gov.eg بالرقم القومي

نتيجة كلية الشرطة 2020 | تسعى بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم أفضل الخدمات لتُسهل على متابعيها الوقت والجهد، وحرصًا منا على تقديم خدمة مميزة لقرائنا الكرام، ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2020، حيث يمكنكم الآن الاستعلام عن عن نتائج كلية الشرطة 2020 بالرقم القومي.

وكان قد تم الإعلان عن نتائج كلية الشرطة للعام الدراسي 2020-2021 اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020،

خلال مؤتمر

صحفي

عُقد بمقر أكاديمية الشرطة تم استعراض مراحل القبول واجتياز الاختبارات والأعداد المتقدمة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والتخصصات الجامعية المختلفة

وخريجي

الحقوق.