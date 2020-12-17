رسالة الشيخ خالد الجندى للرئيس السيسى وعقلاء مصر بخصوص الطلاق الشفوى

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:45 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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ناشد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومجلسى النواب والشيوخ وكل عقلاء مصر، بوقف الطلاق الشفوى، الذى يتسبب فى ضياع حقوق المرأة.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "كل دول العالم الاسلامى لغت اكذوبة الطلاق الشفوى، ومصر ودولة اخرى، لم يقعلوا هذة الامر الذى يصون المرأة المصرية".

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